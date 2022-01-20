الكاظمي يوجه بملاحقة المعتدين على مكتب نائب رئيس البرلمان

وجه رئيس الوزراء العراقي مصطفى الكاظمي، الأجهزة الأمنية والجهات المختصة بملاحقة مرتكبي الاعتداء ضد مكتب نائب رئيس مجلس النواب العراقي شاخوان عبد الله ومنع تكرار هذه الأعمال.

وذكر بيان للمكتب الإعلامي لنائب رئيس البرلمان العراقي ان عبد الله تلقى إتصالاً هاتفياً من رئيس الوزراء مصطفى الكاظمي الذي أدان وبشدة الاعتداء الإرهابي على مكتبه في محافظة كركوك مساء أمس.

واضاف البيان؛ ان الكاظمي وجه الأجهزة الأمنية والجهات المختصة بملاحقة الجناة ومنع تكرار هذه الأعمال الإرهابية الجبانة وتعزيز الأمن في عموم المحافظة، مؤكداً على استمرار دعمه للمؤسسة التشريعية للدورة النيابية الخامسة لأداء المهام وسن القوانين والتشريعات اللازمة للمرحلة القادمة بما ينسجم مع تطلعات المواطنين وحجم التحديات.

من جانبه؛ أعرب نائب رئيس البرلمان عن شكره وامتنانه لرئيس الوزراء لاتصاله الهاتفي واهتمامه المباشر ومتابعة الملف الأمني وإدانته للأعمال الإرهابية، مضيفاً ان “ماحصل من اعتداء إرهابي جبان على مكتبنا في كركوك لن يزيدنا إلا عزماً وإصراراً لأداء مهامنا الوطنية، وسنمضي قدماً لمواصلة العمل تحت قبة البرلمان وخدمة شعبنا” وفقا للبيان.

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