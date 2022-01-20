الوعود الحكومية تعلق مصير 5 وحدات إدارية في محافظتين عراقيتين

طالبت محافظة صلاح الدين، يوم الخميس، وزارة الاعمار والبلديات بتسريع استبدال وانشاء جسر حيوي يربط بين خمس وحدات إدارية في صلاح الدين وكركوك بعد تعرضه للتدمير من قبل تنظيم داعش.

وقال قائممقام طوزخرماتو شرقي صلاح الدين، حسن زين العابدين، ان ادارته طالبت محافظ صلاح الدين بالضغط على وزارة الاعمار والبلديات لاعادة نصب جسر جديدي بديل لجسر (الزركة) شرقي المحافظة، الذي يربط تكريت بأربع وحدات إدارية مع الطوز وامرلي وسليمان بيك وداقوق في كركوك، الى جانب اعتباره طريقا بديلا لطريق تكريت – كركوك.

وبين ان جسر “الزركة” تعرض للدمار من قبل عناصر داعش واثناء معارك التحرير وتم اجراء كشوفات هندسية متعددة لاعادة اعماره الا ان الجسر انتهى فنيا واعماره يعد هدرا للمال العام لما فيه من مشاكل فنيا وهندسية بحسب تقارير لجان الكشف المختصة.

واوضح ان الجسر قريب من سد العظيم وان السد يرتفع عنه بمقدار خمسة أمتار ما يسبب غمر الجسر بالمياه اثناء امتلاء وفيضان السد وخروجه عن العمل.

واكد زين العابدين ان الحل الوحيد هو بنصب جسر جديد بمواصفات فنية صحيحة يلبي الحاجة ويخدم الوحدات الإدارية، مشيرا الى وعود من وزارة الاعمار بإنشاء جسر جديد خلال الفترات القادمة.

وقام تنظيم داعش في عام 2015 بتفجير جزء من جسر “الزركة” بعد تفخيخه بعبوات ناسفة بالتزامن مع انطلاق عملية عسكرية كبرى لتحرير محافظة صلاح الدين من عناصر التنظيم آنذاك.

تنويه: جميع المقالات المنشورة تمثل رأي كتابها فقط