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انفجار يستهدف سجنا فيه عناصر”داعش” شمال شرق سوريا

افادت محطة RT بوقوع انفجار لسيارة مفخخة استهدف سجن الثانوية الصناعية بمدينة الحسكة شمال شرق سوريا، الذي يحبس فيه عناصر أجانب لتنظيم “داعش”.

وأوضحت نقلاً عن مصدر محلي، أن الانفجار هز مساء اليوم الخميس السجن، الذي تديره “قوات سوريا الديمقراطية”، وتلاه سماع أصوات اشتباكات بالأسلحة الخفيفة مع أنباء غير مؤكدة عن هروب عدد من معتقلي “داعش” بعد قيامهم بعملية عصيان داخل المنشأة.

وذكر المتحدث أن “قوات سوريا الديمقراطية” استقدمت تعزيزات عسكرية إلى الموقع وفرضت طوقا أمنيا حول حي غويران، الذي يقع فيه السجن.

وأفادت مصادر عدة بتسجيل تحليق مكثف لمروحيات وطائرات حربية تابعة للتحالف الدولي الذي تقوده الولايات المتحدة، حليفة “قوات سوريا الديمقراطية”.

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