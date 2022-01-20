برلماني يحذر من “كارثة انسانية” في نينوى ويوجه دعوة لوزارة النفط

حذر النائب عن محافظة نينوى نايف الشمري، اليوم الخميس، من كارثة انسانية ستلحق بالعوائل في المحافظة بسبب موجة البرد التي ضربتها والتلكؤ الحاصل من الجهات ذات العلاقة في توفير المستلزمات الاساسية لمواجهتها خصوصا الوقود.

وقال الشمري إن “درجات الحرارة في نينوى وصلت الى مادون الصفر المئوي واغلب العوائل تعاني من أوضاع اقتصادية صعبة جدا، ناهيك عن وضع البنى التحتية المتهالك فيها بسبب الظروف الصعبة التي مرت بها أمنيا وعسكريا ما جعل موجة البرد والصقيع التي ضربتها تؤثر على أبنائها بشكل أكبر من باقي المحافظات”.

واضاف الشمري، ان “المحافظة تعاني من ازمة وقود شديدة في هذه الظروف ووزارة النفط لا نعلم لماذا لا تقوم بإطلاق بطاقات وقود جديدة لمواجهة الظرف الاستثنائي في هذه الايام وزيادة الحصص من الوقود الموزعة للعوائل في تلك البطاقات”، مستغربا “العراق في المركز الخامس عالميا كمنتج ومصدر للنفط وشعبه يعاني ويلات البرد والموت الوشيك بسبب عدم توفر الوقود!”.

ودعا الشمري وزارة النفط، الى”اطلاق بطاقات وقودية جديدة بشكل فوري وعاجل بحصص أكبر في محافظة نينوى قبل حصول كارثة انسانية يدفع ثمنها المواطن البسيط”.

تنويه: جميع المقالات المنشورة تمثل رأي كتابها فقط