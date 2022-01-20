بلدية دهوك تستنفر لفتح الطرق وإنقاذ العالقين في الثلوج

باشرت الكوادر البلدية في محافظة دهوك باقليم كوردستان، يوم الخميس، بحملة لفتح العديد من الطرق والشوارع الرئيسية والفرعية التي أغلقتها الثلوج المتراكمة.

وقال مسؤول اعلام دائرة طرق وجسور دهوك، كمال محمد، لوكالة شفق نيوز، ان استمرار هطول الثلوج في مناطق المحافظة ادى الى اغلاق طرق رئيسية بين المركز ومناطق قضاء العمادية.

وبين ان فرق إزالة الثلوج تحركت صباح اليوم لفتح الطرق الرئيسية بين ناحية كاني ماسى وقضاءي زاخو والعمادية، لانقاذ عشرات السيارات العالقة والمحاصرة بين الثلوج وتمكنت من فتح الطرق وازالة الثلوج.

وحذرت الجهات المعنية اصحاب المركبات من الصقيع المنتشر في الشوارع خاصة مع انخفاض درجات الحرارة المئوية الى ما دون الصفر، مما يؤدي الى حوادث السير.

وكانت اعلى نسبة لهطول الثلوج في دهوك سجلت في ناحية كاني ماسي بواقع 55 سم.

ويشهد اقليم كوردستان والعراق عموماً موجة برد شديدة وانخفاض كبير في درجات الحرارة جراء موجة قطبية دخلت البلاد الاسبوع الجاري وبلغت ذروتها يوم أمس الاربعاء حيث ضربت عاصفة ثلجية شديدة مدن ومناطق الاقليم بالاضافة الى مدن ومناطق اخرى في مختلف المحافظات العراقية.

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