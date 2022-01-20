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حكومة كوردستان تعيّن مئات الخريجين الأوائل

أعلنت حكومة إقليم كوردستان يوم الخميس تعيين مئات المتخرجين الأوائل في كليات ومعاهد تابعة لوزارة التعليم العالي والبحث العلمي في حكومة الإقليم.

وقالت دائرة الاعلام والمعلومات في مجلس وزراء إقليم كوردستان في بيان إن حكومة الإقليم قررت تعين 1685 شخصا من خريجي العام الدراسي 2016-2017 من اوائل الجامعات في إقليم كوردستان.

وأضافت أنه بحسب الامر الوزاري الصادر من مجلس الوزراء سيتم تعينهم في الكليات والمعاهد التابعة لوزارة التعليم العالي والبحث العلمي في حكومة الاقليم.

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