دولة القانون يرد على مطالبات ابعاد المالكي عن الإطار التنسيقي – عاجل

رد ائتلاف دولة القانون، اليوم الخميس، على المطالبات الأخيرة بإبعاد نوري المالكي عن الإطار التنسيقي.

وقال عضو دولة القانون رسول راضي إن “الإطار التنسيقي متماسك ويفاوض بعنوان واحد وشخصية واحدة”، مبينا إن “كتلة دولة القانون تشكل الكتلة الاكبر داخل الاطار ولا يمكن التخلي عنها”.

وتساءل رسول، “كيف يمكن التخلي عن كتلة لديها 34 مقعدا؟”، مردفا، “الامر مستبعد جدا والاطار متماسك ولا تصدعات داخله مطلقا”.

وأضاف، “سيكون هنالك نظاما داخليا للاطار حتى يكون صوتا واحدا ويتفاوض اعضاءه بشكل واضح وطرح ارائهم سواء في البرلمان الحالي او المستقبلي”، مضيفا، “هذا كله لن يتم دون المالكي ولا يمكن للاطار ان يفرط به كونه متماسك ويعتبر نفسه الكتلة الاكبر بحسب مقاعده التي قدمها لمجلس النواب”.

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