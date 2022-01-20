سعادة المودّة

عبد الله ضراب الجزائري

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أثَرْتِ وجْدي فقلبُ القلبِ حَسّاسُ … كأنّكِ الجرْحُ في الأحشاءِ نَسّاسُ

شعري ترادَفَ من همٍّ ومن وجَعٍ … ما عاد يَحملُه نَتٌّ وقرطاسُ

بل صار يمشي خيالا لا يُفارقُني … كأنّه في خبايا النّفسِ وسواسُ

أبياتُه صدَحتْ في الرُّوح معلنة ً… عهدَ الغرام كأنَّ الشِّعرَ أنفاسُ

آهٍ وآهٍ وكم في الآه من ألمٍ … الرِّبحُ في العيشِ دون الحبِّ إفلاسُ

إنَّ البيوتَ بلا أُنسٍ ولا شَغفٍ … رغم الثّراءِ زنازينٌ وأحباسُ

فالحبُّ روحٌ تبثُّ الرُّوحَ في جُدُرٍ … تأوي قلوباً لها في الحبِّ إحساسُ

العِرْقُ مرجعُ ما في النّاس من ضَنَكٍ … احذرْ ضَناهُ فإنَّ العِرقَ دسَّاسُ

شيِّدْ حياتَك بالأخلاق مُجتبياً … مَنْ في جواها شعورُ الخير نِبراسُ

لا تخدعنَّكَ شاراتٌ مُبجّلة ٌ… قد ساد في النّاس أوباشٌ وأحلاسُ

كم في المجامع من سمْتٍ يوقِّرُه ُ… أهلُ السّذاجة والأسرارُ أنجاسُ

كم من قصورٍ تسرُّ العينَ بهجتُها … لكنَّها من خواءِ الحبِّ أرماسُ

إنِّي أحبُّ طباع الرِّفق أعشقُها … منذُ البزوغِ وها قد أثْغَمَ الراسُ

أهل المودّة أخيارٌ عباقرة ٌ… سِيسُوا بحبٍّ يُريحُ الرُّوحَ أو سَاسُوا

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