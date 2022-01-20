سعادة المودّة
عبد الله ضراب الجزائري
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أثَرْتِ وجْدي فقلبُ القلبِ حَسّاسُ … كأنّكِ الجرْحُ في الأحشاءِ نَسّاسُ
شعري ترادَفَ من همٍّ ومن وجَعٍ … ما عاد يَحملُه نَتٌّ وقرطاسُ
بل صار يمشي خيالا لا يُفارقُني … كأنّه في خبايا النّفسِ وسواسُ
أبياتُه صدَحتْ في الرُّوح معلنة ً… عهدَ الغرام كأنَّ الشِّعرَ أنفاسُ
آهٍ وآهٍ وكم في الآه من ألمٍ … الرِّبحُ في العيشِ دون الحبِّ إفلاسُ
إنَّ البيوتَ بلا أُنسٍ ولا شَغفٍ … رغم الثّراءِ زنازينٌ وأحباسُ
فالحبُّ روحٌ تبثُّ الرُّوحَ في جُدُرٍ … تأوي قلوباً لها في الحبِّ إحساسُ
العِرْقُ مرجعُ ما في النّاس من ضَنَكٍ … احذرْ ضَناهُ فإنَّ العِرقَ دسَّاسُ
شيِّدْ حياتَك بالأخلاق مُجتبياً … مَنْ في جواها شعورُ الخير نِبراسُ
لا تخدعنَّكَ شاراتٌ مُبجّلة ٌ… قد ساد في النّاس أوباشٌ وأحلاسُ
كم في المجامع من سمْتٍ يوقِّرُه ُ… أهلُ السّذاجة والأسرارُ أنجاسُ
كم من قصورٍ تسرُّ العينَ بهجتُها … لكنَّها من خواءِ الحبِّ أرماسُ
إنِّي أحبُّ طباع الرِّفق أعشقُها … منذُ البزوغِ وها قد أثْغَمَ الراسُ
أهل المودّة أخيارٌ عباقرة ٌ… سِيسُوا بحبٍّ يُريحُ الرُّوحَ أو سَاسُواتنويه: جميع المقالات المنشورة تمثل رأي كتابها فقط