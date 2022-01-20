صلاح العرباوي: مجلس النواب مطالب بإصدار قانونٍ يعالج البطالة ويتكفل بالعاطلين

منتفضاً ضد تزايد المطمورين تحت خط الفقر

* 320 نائباً، طيلة الدورة الماضية، لم يجدوا سوى حالة واحدة تستحق إستجواباً؟ هذا معناه البرلمان كيان حزبي هزيل، يجب تفعيله بجد وليس إستعراضياً بالأكفان والتكتك.. هذا لا يبني دولة

* لو النواب حملة رسالة لخدمة الشعب وليسوا نفعيين لتخلوا عن الإمتيازات الباذخة التي يتمتعون بها، ولما إحتموا بحراسات عنيفة ممن إنتخبوهم

بغداد / محمد إسماعيل

يفتح رئيس حركة “وعي” الوطنية د. صلاح العرباوي، باباً للشباب؛ كي يدخلوا بيت الشعب.. مجلس النواب؛ إيماناً منه بتفعيل الوظيفتين التشريعية والرقابية، منتفضاً ضد تزايد أعداد المطمورين تحت خط الفقر.. وقال د. العرباوي: “الوظيفتان الأساسيتان للمجلس هما التشريع والرقابة، لا يحسنان أداءها؛ بدليل الإحصائيات التي نجريها في “وعي” تثبت تزايد أعداد الذين يعيشون تحت خط الفقر، التي أدت الى شيوع ظاهرة الإنتحار وتفاقم البطالة” مؤكداً: “يجب أن يصدر مجلس النواب قانوناً يعالج البطالة ويتكفل بالعاطلين”.

أضاف: “القوانين حالياً لا تعبر عن الشعب إنما لتدعيم ضمانات المصالح الحزبية، بحيث أدت الى منع فرص عن الشباب نعمل على إستعادتها” لافتاً: “ثلاثمائة وعشرون نائباً، طيلة الدورة الماضية، لم يجدوا سوى حالة واحدة تستحق إستجواباً.. البلد يوتوبيا – جنة على الأرض؟ هذا معناه البرلمان لم يعد يمثل الشعب، كما قال كارل سمث، إنما كيان حزبي هزيل، ولكي يفعّل دوره يجب ان يعمل بجد وليس إستعراضياً بالأكفان والتكتك.. هذا لا يبني دولة”.

دعى رئيس حركة وعي النواب الى الإنسلاخ عن إنتمائهما الحزبي والطائفي والقومي: “لصالح الولاء الوطني” مؤشراً إرتباك أداء الرئاسات الثلاث.. الجمهورية والنواب الوزراء: “هدر وإختلاس في المال العام، يتحملهما الجميع حتى المواطن الذي يعطي صوته لمرشح يبيع كرسيه النيابي.. إنها تجارة إستثمارية بأصوات الناخبين، وآخرون يستقيلون من مجلس النواب لأن مناصبهم كمحافظين أوفر مالاً؛ إذن هي مفاضلة بين مصدرين للثراء وليس رسالة وطنية لخدمة الشعب الذي إنتخبهم”.

نوه: “لو أنهم حملة رسالة وليسوا نفعيين لتخلوا عن الإمتيازات الباذخة التي يتمتعون بها، ولما إحتموا بحراسات عنيفة من الشعب الذي إنتخبهم” مواصلاً: “الإستجابة الرسمية لدعوانا في الإصلاح ضعيفة؛ لأن البيوت الطائفية مهيمنة لرعاية مصالحها، والإصلاح رهين بوعي الناس المؤمنون به مهمتهم صعبة، لكن بالتضامن يطرح بديل نزيه عن الفساد المسيطر”.

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