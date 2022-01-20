عالية نصيف تكشف عن قيام ابن أحد القادة السياسيين ووزير سابق بالتباحث في اسطنبول حول صفقة دبابات وطائرات بقيمة 200 مليون دولار

كشفت النائبة عالية نصيف عن قيام ابن أحد القادة السياسيين برفقة وزير سابق ورئيس هيئة حالي بالتباحث في اسطنبول حول صفقة دبابات وطائرات بقيمة 200 مليون دولار لصالح وزارة الدفاع العراقية.

وأوضحت في بيان اليوم :” ان العقد الذي يحاول إبرامه نجل أحد القادة السياسيين والوزير السابق في اسطنبول كان قد تم رفضه في أحد اجتماعات مجلس الوزراء، إلا أن هذين الشخصين يحاولان تمريره بأي شكل من الأشكال ويمارسان شتى الضغوط بهدف إبرامه “.

وتابعت نصيف :” إننا مستعدون للحضور أمام هيئة النزاهة والادعاء العام لإعطاء المعلومات وبالأسماء، كما نعتبر هذا البيان بلاغاً رسمياً عند نشره في وسائل الإعلام “.

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