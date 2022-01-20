Posted on by

عالية نصيف تكشف عن قيام ابن أحد القادة السياسيين ووزير سابق بالتباحث في اسطنبول حول صفقة دبابات وطائرات بقيمة 200 مليون دولار

كشفت النائبة عالية نصيف عن قيام ابن أحد القادة السياسيين برفقة وزير سابق ورئيس هيئة حالي بالتباحث في اسطنبول حول صفقة دبابات وطائرات بقيمة 200 مليون دولار لصالح وزارة الدفاع العراقية.

وأوضحت في بيان اليوم :” ان العقد الذي يحاول إبرامه نجل أحد القادة السياسيين والوزير السابق في اسطنبول كان قد تم رفضه في أحد اجتماعات مجلس الوزراء، إلا أن هذين الشخصين يحاولان تمريره بأي شكل من الأشكال ويمارسان شتى الضغوط بهدف إبرامه “.

وتابعت نصيف :” إننا مستعدون للحضور أمام هيئة النزاهة والادعاء العام لإعطاء المعلومات وبالأسماء، كما نعتبر هذا البيان بلاغاً رسمياً عند نشره في وسائل الإعلام “.

تنويه: جميع المقالات المنشورة تمثل رأي كتابها فقط
Read our Privacy Policy by clicking here

By continuing to use the site, you agree to the use of cookies. more information

The cookie settings on this website are set to "allow cookies" to give you the best browsing experience possible. If you continue to use this website without changing your cookie settings or you click "Accept" below then you are consenting to this.

Close