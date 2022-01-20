Posted on by

محافظ البنك يعلن ارتفاع احتياطيات العراق من العملات الأجنبية

أعلن محافظ البنك المركزي مصطفى غالب مخيف، الخميس، عن ارتفاع احتياطيات العراق من العملات الأجنبية.

وقال مخيف خلال تكريمه في بغداد بحسب بيان، إن “البنك المركزي له دور مهم في تحقيق التوازن الاقتصادي الكلي”، موضحاً أن “البنك المركزي واجه تحديات عدة ناجمة عن تأثيرات فيروس كورونا على الاقتصاد العراقي فضلا عن الازمة الاقتصادية العالمية التي كانت التحدي الاكبر، واتخذ معالجات وسلسلة من الإجراءات للتغلب على تلك التحديات والوصول إلى الاستقرار النقدي”.

وأضاف أن “احتياطيات العراق من العملات الأجنبية ارتفعت إلى 64 مليار دولار”، مؤكداً أن “الاقتصاد العراقي صار أفضل بكثير مما كان عليه في منتصف جائحة فيروس كورونا”.

تنويه: جميع المقالات المنشورة تمثل رأي كتابها فقط
,
Read our Privacy Policy by clicking here

By continuing to use the site, you agree to the use of cookies. more information

The cookie settings on this website are set to "allow cookies" to give you the best browsing experience possible. If you continue to use this website without changing your cookie settings or you click "Accept" below then you are consenting to this.

Close