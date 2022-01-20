مقتل وإصابة 28 شخصاً بتفجير في باكستان

اعلنت السلطات الباكستانية، مساء اليوم الخميس، عن مقتل وإصابة 28 شخصاً بانفجار عبوة ناسفة في سوق مزدحمة بمدينة لاهور.

وقال المتحدث باسم شرطة لاهور، لوكالة فرانس برس، إن “التحقيقات الأولية تشير إلى أن الانفجار ناجم عن عبوة ناسفة موقوتة زرعت في دراجة نارية، وأسفرت عن مقتل شخصين وإصابة 26 آخرين”.

وقال موقع “ذا نيوز” الإخباري الباكستاني، إن الانفجار أسفر عن “تحطم نوافذ المباني المجاورة، فيما تضررت العديد من الدراجات النارية”.

ولم تتبن أي جهة الانفجار، لكن العديد من الانفجارات والهجمات استهدفت الشرطة منذ كانون الأول/ ديسمبر الماضي في أعقاب انتهاء هدنة بين الحكومة وحركة “طالبان” الباكستانية.

وأعلنت حركة “طالبان” باكستان المحلية القريبة من أفكار “طالبان” الأفغانية، المسؤولية عن معظم تلك الهجمات.

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