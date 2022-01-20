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نائب ينتقد شركات توزيع المنتجات النفطية: فشلت في سد احتياجات المواطنين

انتقد عضو لجنة الطاقة السابق، والنائب الحالي، همام التميمي، اليوم الخميس، شركات توزيع المنتجات النفطية في محافظات الوسط لاسيما ديالى وبغداد، مؤكدا إنها لم توزع وقود يكفي حاجة المواطنين.

وقال التميمي في حديث للسومرية نيوز، إن “شركات توزيع المنتجات النفطية فشلت بتوزيع بطاقة النفط الوقودية للمواطنين رغم ان اغلب العوائل التي تعيش تحت خط الفقر لا يمتلكون نفط رغم حاجتهم الماسة له بهذه الاجواء الباردة”.

وأضاف، إن “العوائل الفقيرة لا تملك ايضا طاقة كهربائية حيث تصل ساعات القطع الى 20 ساعة في اليوم وايضا لا يملكون النفط الابيض لسد احتياجاتهم في ظل البرد القارص”.

وتابع التميمي، إن “هذا الفشل يجب ان يتحاسب عليه المعنيين بتوزيع المنتجات النفطية في ديالى وبغداد وباقي محافظات الوسط، لاسيما انه لم يتم توزيع المنتجات النفطية على المواطنين منذ بداية شهر كانون الثاني وإلى الآن”.

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