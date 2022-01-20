وزير الصناعة اللبناني يكشف تفاصيل زيارته الى العراق

كشف وزير الصناعة اللبناني جورج بوشيكيان، اليوم الخميس، تفاصيل زيارته الى العراق.

وقال بوشيكيان للسومرية، ان “هذه الزيارة الثانية لي للعراق خلال أسبوع واحد وهناك عمل جاد في لبنان على تفعيل الاتفاقيات بين العراق ولبنان في مجال الصناعة وتفعيل اللجان الاقتصادية المشتركة بين البلدين وفتح آفاق مستقبلية بين الدوليتن من الناحية الاقتصادية”.

واضاف، “اتفقنا مع وزير الصناعة العراقي خلال زيارتنا الأولى ل‍بغداد على تعزيز الشراكة في مجال الصناعة التكاملية بين البلدين”، مبينا ان “لبنان تمتلك الخبرات بصناعة الأدوية ونسعى لتطور هذا المجال وننافس الشركات العالمية حيث يوجد في لبنان ١٢ معمل و٧ قيد الانشاء في الوقت الحالي”.

واوضح وزير الصناعة اللبناني ان “هناك زيارة اخرى ل‍بغداد في الأيام المقبلة برفقة لجنة اختصاصية لتطوير القطاع الاقتصادي والصناعي في العراق”.

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