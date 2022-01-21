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إحباط تعرض إرهابي في “سبته ديالى”

اكد مصدر امني في ديالى، الجمعة، احباط تعرض ارهابي استهدف كاميرا حرارية شمال شرق ديالى.
وقال المصدر في حديث ،ان” قناصة داعش الارهابي استهدفوا كاميرا حرارية قرب نقطة مرابطة امنية مشتركة في منطقة سبته ضمن ريف قضاء المقدادية(45كم شمال شرق بعقوبة)”.
واضاف المصدر،ان” الاجهزة الامنية ردت على قناصة داعش الارهابي وسيطرت على الموقف الامني فيما بدات عملية بحث وتحري في البساتين المجاورة”.
وتشهد ديالى خروقات امنية بين فترة واخرى بسبب نشاط خلايا داعش الارهابي “.انتهى 25 ف

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