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إصابات كورونا تواصل ارتفاعها في كردستان

أظهرت أرقام وزارة الصحة في حكومة إقليم كردستان ،الجمعة، تسجيل حالتي وفاة وقرابة 1500 إصابة جديدة بفيروس كورونا خلال 24 ساعة الماضية.

وقالت الوزارة في بيان ، ان “مختبراتها اجرت 6781 فحصا خلال 24 ساعة الماضية، اظهرت اكتشاف 1493 اصابة جديدة بفيروس كورونا”.

وأضافت أن “مريضين اثنين توفيا جراء الإصابة بالفيروس، بينما تماثل 454 مصابا للشفاء من الفيروس”

وبشأن الأرقام الإجمالية، قالت الوزارة إن عدد الإصابات الكلي في إقليم كردستان وصل إلى 395848، بينها 7180 وفاة، و374968 حالة شفاء.انتهى/25

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