الأعرجي: العراق يتطلَّع لتحقيق التعاون الأمني والصحي مع إيطاليا

بحثَ مستشار الأمن القومي قاسم الأعرجي، أمس الأربعاء مع السفير الإيطالي الجديد في بغداد، ماوريتسو كريكانتي، تعزيز التعاون العسكري والأمني والصحي

بين البلدين.

وذكرَ بيان للمستشارية، أن “الأعرجي، استقبل كريكانتي، وأكد خلال اللقاء على أهمية تعزيز العلاقات المتميزة والتعاون المشترك بين البلدين، مشيداً بمواقف إيطاليا تجاه العراق ودعمها المتواصل في مجال مكافحة الإرهاب والملف

الإنساني”.

وأعربَ الأعرجي، بحسب البيان، عن “تطلع الحكومة العراقية لأن يكون هناك تعاون ثنائي في المجالات العسكرية والأمنية والصحية والاقتصادية والتجارية والثقافية والسياحية”.

وأشار، إلى أن “العراق ليس جزءاً من الخلاف الإيراني الأميركي”، مؤكداً “سعي العراق لإجراء حوارات مباشرة على أرضه، واستمراره بسياسة الانفتاح على دول العالم وتبنيه سياسة حل الأزمات بشكل مباشر، وأنه لن يكون ضمن أي محور أو معركة في المنطقة”.

من جانبه، أشار السفير الإيطالي، إلى أن “بلاده قدمت الدعم للعراق في حربه ضد داعش الإرهابي، وستقدم المساعدة أيضا، عن طريق حلف الناتو، لكونها ستترأس الحلف في الشهر الخامس من العام

الحالي”.

مؤكداً “اهتمام بلاده بهذا التعاون عن طريق المستشارين وتدريب القوات الأمنية، لاسيما قطعات الشرطة الاتحادية التابعة لوزارة الداخلية”.

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