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البصرة تحضر كرة الشرطة للمرحلة الثانية من دوري الكرة

دخلَ فريقُ الشرطة بكرةِ القدم، اليوم الجمعة، معسكراً داخلياً في محافظةِ البصرة تحضيراً للمرحلةِ الثانية من الدوري الممتاز.

وقال المنسق الاعلامي لنادي الشرطة حسين الخرساني في تصريح  إن “فريق الشرطة دخل معسكراً داخلياً في محافظةِ البصرة تحضيراً للمرحلةِ الثانية من الدوري الممتاز”.

واوضح ان “المعسكر، الذي يستمر لمدةِ عشرة أيامٍ، سيتخلله عددٌ من المباريات التجريبيّة التحضيرية التي تستهدفُ الإبقاء على الروحِ نفسها التي كانت سائدةً في المرحلة الأولى والتي توج فيها الفريقُ بفارقٍ كبيرٍ عن أقرب منافسيه، ونالَ على إثرها ثناءَ ومتابعة المختصين”.

يشارُ الى ان نادي الشرطة اعتلى صدارةَ الدوري برصيد ٥٣ نقطةً، فيما تصدرَ لاعبه السوري (محمود المواس) قائمة الهدافين برصيد 13 هدفاً.

الجديرُ بالذكر ان المرحلة الثانية من الدوري ستنطلقُ في الثامن من الشهر المقبل، حيث سيلاقي الشرطة وصيفَ المسابقة نادي الطلبةِ على ملعب الشعبِ الدوليّ. انتهى/ 25 ل

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