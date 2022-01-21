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السفارة العراقية بالقاهرة تقيم مجلس عزاء للعزاوي

السفارة العراقية بالقاهرة تقيم مجلس عزاء للعزاوي

 القاهرة: إسراء خليفة
أقامت السفارة العراقية بالقاهرة، مجلس عزاء للراحل الأمين العام المساعد رئيس قطاع الإعلام والاتصال بالجامعة العربية قيس العزاوي.
وحضر مجلس العزاء، رئيس البرلمان العربي عادل العسومي، والأمين العام للجامعة العربية الأسبق عمرو موسى، وعدد من السفراء العرب المعتمدين بالجامعة العربية، بالإضافة إلى عدد كبير من الإعلاميين والصحفيين العرب.
وعبر الحضور، عن القيمة الكبيرة للفقيد الذي عاش طوال عمره وهو يدافع عن العراق وقضاياه المهمة، وكذلك عن الأمة العربية، وكان من المناصرين للقضية الفلسطينية.
يذكر، أن العزاوي توفي إثر مرض عضال لم يمهله كثيراً في احد المستشفيات في فرنسا، وكان قد أجرى عملية جراحية
في لبنان.
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