الصحة تلمِّح لعودة حظر التجوال

بغداد: شذى الجنابي

نبَّهت وزارة الصحة على أنَّ تفاقم الموقف الوبائي لإصابات كورونا يُنذر بإعادة تطبيق قرار الحظر، بينما دعت الحالات المشتبه بها إلى إجراء فحوصات pcr للتأكد من إصابتها بأوميكرون كونه سريع الانتشار وشديد العدوى.

وقالت عضو الفريق الإعلامي الطبي الدكتورة ربى فلاح حسن : إنَّ “الإصابات من المتوقع أن تستمرَّ بالارتفاع خلال المدة المقبلة بسبب استمرار الوضع من دون تشديدات وقائية وموجة البرد الحالية، وكذلك ضعف الإقبال على اللقاحات”.

وأشارت إلى أنَّ “تفاقم الوضع الوبائي يُنذر بعودة قرار الحظر، لكن اتخاذه منوط بصلاحيات اللجنة العليا للصحة والسلامة الوطنية”.

وأوضحت أنَّ “فصل الشتاء من الناحية العلمية يتميز بكثرة الأمراض الانتقالية والتنفسية والوبائية، لهذا تزداد أعداد الإصابات بغضِّ النظر عن نوع المتحور، أما أعراض أوميكرون فهي تتميز بالسعال الجافّ والتعرق الليلي وتختلف من شخص إلى آخر من ناحية العمر وشدّة الإصابة، والتاريخ المرضي والتلقيحي”.

• تحرير: علي موفق

تنويه: جميع المقالات المنشورة تمثل رأي كتابها فقط