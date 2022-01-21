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الصدر يعين مسؤولاً على سرايا السلام ونائباً له

عين زعيم التيار الصدري، مقتدى الصدر، اليوم الجمعة، مسؤولاً على سرايا السلام، ونائباً له.
وبحسب وثيقة للصدر، فقد تم تعيين “أبو مصطفى الحميداوي” مسؤولا على سرايا السلام، و “علي سرحان” نائباً له.

أدناه الوثيقة:
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