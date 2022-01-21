القبض على شخصين بحوزتهما مواد مخدرة في بغداد

أعلن مصدر أمني يوم الجمعة في بغداد عن لقاء القبض على شخصين بحوزتهما مواد مخدرة

وقال المصدر بعد المتابعة الميدانية وبناءً على معلومات استخبارية تمكنت قوة من فوج الاول للواء السادس من القبض على اثنين من المتاجرين بالمخدرات بعد نصب كمين لهما في منطقة شهداء البياع غربي بغداد ،

واضافه ان عملية لقاء لقبض تمت بالجرم المشهود لحيازتهما كمية من مادة الكرستال وتم تسليمهم المتهمين اصوليا مع المواد المضبوطة الى الجهات المختصة لاكمال الاجراءات التحقيقة والقانونية بحقهما.

يذكر أن قبل ايام تمكنت شرطة نجدة بغداد من لقاء القبض على متهم وبحوزته مواد مخدرة في حي العامل

هاشم سعدي وهاب

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