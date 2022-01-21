الوكيـل الفنـي لـوزارة الصناعـة والمعـادن يُناقـش المُوازنـات الاستثمارية لشركـات الـوزارة للعـام الحالـي

الجامعة العراقية / كلية الاعـــــلام

قســــــم الصحافة

بغداد- نيرة النعيمي

– ناقـشَ الوكيل الفني لوزارة الصناعة والمعادن المُهندس : جُمعـة ديـوان البهادلـي موضوع إعداد المُوازنات الاستثمارية للعام الحالي ٢٠٢٢ لعدد من شركات الوزارة وذلك خِلال اِجتماع مُوسع عقدهُ اليوم الأربعاء بحضور السادة المُدراء العامين لدوائر الفنية والتخطيط ولاقتصادية في الوزارة والسادة المُدراء العامين لشركات الصناعات البتروكيمياوية وأبن ماجد والفُرات للصناعات الكيمياوية والمُبيدات وديالى والأنظمة الإلكترونية والفارس والزوراء والصناعات الكهربائية والإلكترونية ومُعدات الاتصالات والقُدرة والسيارات والمُعدات والتصميم وتنفيذ المشاريع وعدد من المسؤولين في الـوزارة .

وتـمَّ خِلال الاجتماع مُناقشة خطوات إعداد المُوازنات الاستثمارية للشركات للعام الحالي ونسب الإنجازات الفعلية المُتحققة للفترة السابقة حيث أكدَ السيد الوكيل على ضرورة إعداد المُوازنات وفق خُطط مدروسة وحقيقية وإيجاد الحلول المُناسبة لتطوير مصانع الشركات من خِلال إبرام عقود الشراكة والاستثمار والتوجُه نحو القطاع الخاص وبما يخدم توجُه الدولة نحو تطوير الواقع الصناعـي .

كمـا ناقشَ سيادتهُ عِدة مواضيع مُهمة منها المُستحقات المالية لصالح الشركات ومدى التزام وزارات ومؤسسات الدولة بشراء مُنتجات شركات وزارة الصناعة والمعادن وإعادة النظر بعقود المُشاركة التي لا تحقق جدوى ومنفعة اقتصادية وقضايا تخُص التوقيفات التقاعُدية للمُوظفين وضمان الاستحقاقات المالية لهُم ووجهَ سيادتهُ بضرورة تسويق المُنتجات عن طريق إقامة المعارض التسويقية والترويج والإعلان عن المُنتجات عِبرَ المواقع الإلكترونية والسعي لحماية المُنتجات المحلية وفقاً للضوابط والقوانين المعمول بها مع مُواصلة كوادر الشركات ببذل الجهود المُمكنة لزيادة الإنتـاج .

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