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بيان – الجمعية العراقية لحقوق الانسان تدعو الحكومة الى تقديم خدمات فورية لمراكز النازحين

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الجمعيةالعراقية لحقوق الانسان في الولايات المتحدة الامريكية طالبت الحكومة العراقية الى تقديم الخدمات الفورية والعاجلة الى مراكز النازحين  المنتشرة في المدن العراقية، والى العائدين الى مناطقهم المهملة حيث يمرون بظروف مأساوية قاهرة نتيجة سقوط الثلوج بصورة كثيفة مما أدى الى حالات وفاة، الى جانب تعرض الأطفال والنساء وكبار السن الى حالات مرضية مختلفة، مع وجود اهمال صحي واضح لهذه الشريحة المتواجدة في هذه المراكز فضلا ً عن النقص الحاد لمادة الوقود.

وتدعو الجمعية العراقية الحكومة والجهات ذات العلاقة وفي مقدمتها وزارة الهجرة والمهجرين الى اتخاذ الإجراءات الفورية المستعجلة لتقديم المساعدات لهؤلاء المواطنين وانهاء معاناتهم نتيجة البرد القارص، كما نناشد بعثة الأمم المتحدة ” اليونامي ” بالتدخل ومساعدة العراق في هذا الملف المهم والخطير على حياة النازحين العراقيين.

                            

الجمعية العراقية لحقوق الانسان

 في الولايات المتحدة الامريكية

www.ihrsusa.org

                                                                  2022/1/23

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