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توضيح بشأن إصابة اللاعب حسين علي خلال مباراة اوغندا

كشف طبيب المنتخب الوطني، عبدالكريم الصفار، اليوم الجمعة، عن حالة اللاعب حسين علي عقب إصابته في المباراة التي جمعت العراق مع اوغندا.

وقال الصفار وفق بيان لاتحاد الكرة العراقي، ورد لـ السومرية نيوز، إن “إصابة اللاعب (حسين علي) لا تدعو للقَلقِ، حيث تعرضَ اللاعب الى تدخلٍ عنيفٍ أثناء مواجهةِ أوغندا التي أقيمت اليوم، أدت إلى إصابتهِ بجرحٍ مع كَدمةٍ قويةٍ لعظم الساق، وتم علاجهُ على وجهِ السرعة بتضميدِ الجرح وتخييطه بثلاث غرزاتٍ”.

وأضافَ الصفار، ان “اللاعب سيكون بحاجةٍ الى الراحةِ من أسبوعٍ الى عشرة أيامٍ، ومن أجل التأكد من سلامةِ العظم سيتم عرضهُ لكشفِ الأشعة الطبيّة”.

وفاز منتخبنا الوطني العراقي، على نظيره الاوغندي، بهدف نظيف، وذلك في المباراة الودية التي جمعت الفريقين على ملعب المدينة الدولي في العاصمة بغداد.

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