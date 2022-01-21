حميد الغزي يبحث مع محافظ ذي قار «ملف التعيينات»

ذي قار : نجلاء الخالدي

ناقش الأمين العام لمجلس الوزراء، حميد الغزي، مع محافظ ذي قار محمد الغزي ومجموعة من ممثلي الخريجين في المحافظة ملف التعيينات وإمكانية إيجاد فرص عمل لهم وفق الإمكانيات المتاحة.

وقال مدير المكتب الإعلامي لمحافظ ذي قار كاظم الصبار : إن “الأمين العام لمجلس الوزراء استمع إلى مطالب الخريجين في الحصول على فرص عمل تناسب تخصصاتهم العلمية”، لافتاً إلى أن “هناك رغبة حقيقية وجادة لحل ملف الخريجين في ذي قار”.

يذكرُ أن خريجي الجامعات والمعاهد في المحافظة يتظاهرون بشكل يومي أمام مبنى المحافظة للمطالبة بتوفير فرص عمل لهم مطالبين الحكومة المركزية بعدم تسويف مطالبهم .

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