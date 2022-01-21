سالار يترك المدرسة

السليمانية: عذراء جمعة

كان منظر “سالار” على العكاز، وهو بساق واحدة، يُثير تنمّر التلاميذ الأكبر سناً في المدرسة بينما زملاء صفه الذين يدافعون عنه دائماً يفشلون في تخفيف حزنه الدامع.

بُترت ساق “سالار” اليسرى بانفجار لغم أرضي أثناء لعبه في إحدى ضواحي مدينة بنجوين في محافظة السليمانية، ومعها خسر تعليمه للسنة الدراسية بسبب تلقي العلاج.

لا تزال حدودنا المحاذية لإيران من مدينة بنجوين شمالاً إلى البصرة جنوباً تعاني من وجود مابين 25 إلى 27 مليون لغم منها بحدود 8 ملايين في إقليم كردستان زُرعت منذ ثمانينيات القرن الماضي بسبب الحرب العراقية الإيرانية، وتوحدت جهود الهيئة العراقية لإزالة الألغام مع المنظمات الدولية المتخصصة بإزالة الملايين منها إلا أنها تحتاج إلى مساع أكبر للقضاء عليها بشكل نهائي.

تقرير المؤسسة العامة لشؤون الألغام في كردستان لعام 2021 ذكر أنه تمَّ تنظيف 627 ألف متر مربع، علاوةً على تعطيل واستخراج 2008 ألغام من ضمنها 80 ضدّ المدرعات، و1928 ضدّ الأفراد، إضافة إلى تنظيف 23 حقلاً، وإقامة 35613 دورة توعوية، مشيراً إلى وفاة 19 فرداً وإصابة 23 بعاهات مختلفة، منوهاً ببقاء 255 كم من الأراضي الملغمة تحتاج إلى تنظيفها.

ولا تقتصر آثار الألغام الموجودة في بلادنا على الوفيات والإصابات بل تعدّى الأمر إلى تعطيل الزراعة في أراضٍ خصبة وإيقاف العديد من المشاريع الصناعية والاستثمارية والتأثير في مشاريع للطرق أو بناء المدارس ومراكز صحية، علاوة على هجرة سكانها وترك أماكنهم الأصلية.

وتستمر حملات توعية المواطنين من مخاطر الألغام والمتفجرات بأشكالها المختلفة ومنها نشر الخرائط والمعلومات بخصوص المناطق الخطيرة التي زُرعت فيها الألغام للتحذير من خطرها، بالإضافة إلى المناهج التربوية والتعليمية في المدارس التي تؤكد أهمية الابتعاد عن أماكن تواجد الألغام وكيفية التعامل معها إلى أن تتمَّ إزالة آخر لغم من بلادنا.

“سالار” لم يستطع التكيف مع وضعه الجديد وفضّل ترك المدرسة لأنه لم يعد يصلح للعب كرة القدم.

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