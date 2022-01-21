سفير جمهورية أذربيجان بالمملكة المغربية، السيد أوكتاي غوربانوف ينظم حفل التأبين للذكرى السنوية ال 32 لمأساة 20 يناير، بسفارة جمهورية أذربيجان بمدينة الرباط

أقام سعادة سفير جمهورية أذربيجان بالمملكة المغربية، السيد أوكتاي قربانوف، يوم 20 يناير 2022، حفلا تأبينيا في مقر سفارة جمهورية أذربيجان بمدينة الرباط، وقد حضر هذا الحفل أعضاء جمعية الصداقة المغربية الأذربيجانية، والجمعية المغربية لطلبة وخريجي الجامعات الأذربيجانية، وبعض فعاليات المجتمع المدني.

وفي بداية الحفل، دعا سعادة السفير، السيد أوكتاي قوبانوف الحضور للوقوف دقيقة صمت على أرواح الشهداء، تخليدا لذكراهم المجيدة.

وقال سعادة السفير في كلمة ألقاها بهذه المناسبة أن الشعب الأذربيجاني قام بتظاهرات في العاصمة باكو، احتجاجا على الأعمال التخريبية والاستفزازية من قبل الأرمن المتواجدين في الأراضي الأذربيجانية، وبحجة إعادة النظام إلى

المدينة، إلا أن الجيش السوفييتي اقتحمها، محاولا وضع حد لحركة التحرر التي كانت تحظى بتأييد وشعبية واسعة، فقتل المدنيين العٌزَل ودمر المباني والمنشآت العمومية والمآثر التاريخية وأحرقت الغابات في مدينة باكو والعديد من المدن الأخرى، مستخدمة أحدث الأسلحة المتطورة، في خرق سافر للقوانين والمواثيق الدولية، كما شكلت هذه المأساة التي راح ضحيتها المئات من المواطنين، انتهاكا صارخا لحقوق الإنسان، لكن هذا العدوان كان بمثابة امتحان تعلم من خلاله الشعب الأذربيجاني التضامن والتكافل والاتحاد، من أجل مقاومة المحتل، ذلك أن أحداث 20 يناير التي شهدتها جمهورية أذربيجان واحتلال 20 ℅ من أراضيها وتشريد المواطنين من طرف الأرمن وتهجيرهم ونهج سياسة التطهير العرقي في حقهم، لم تضعف من عزم الشعب الأذربيجاني، فبعد مأساة 20 يناير، تكتل الشعب حول الزعيم والقائد الحكيم الراحل “حيدر علييف”، الذي توجه إلى البعثة الأذربيجانية الدائمة في موسكو، وأصدر بيانا يستنكر فيه بشدة الأعمال الوحشية والإجرامية التي ارتكبها الجيش السوفييتي ضد الشعب الأذربيجاني، مطالبا بمساءلة ومعاقبة منفذي تلك الجرائم، بعدها غادر الزعيم القومي الراحل “حيدر علييف” الحزب الشيوعي، احتجاجا على القيادة السوفييتية، وعاد إلى جمهورية أذربيجان، حيث لَبى نداء الشعب الأذربيجاني وتولى زمام الحكم. وبعد تقييمه لأحداث 20 يناير، قرر إعلان 20 يناير، يوم الحزن والحداد الشعبي في أذربيجان، إكراما لأبناء أذربيجان الشهداء، وتمكن بسياسته الحكيمة من بناء بلد ديمقراطي مستقل ومزدهر، وقد واصل مسيرة البناء فخامة الرئيس إلهام علييف، حيث شهدت البلاد في عهده الإنجازات الكبرى والانتصارات العظمى، تكللت باسترجاع جمهورية أذربيجان المناطق المحتلة في حرب 44 يوما نهاية سنة 2020، بعد مرور 30 ومن الجدير بالذكر أنّ أذربيجان تتمتع اليوم بجميع مقومات ومزايا الدولة المستقلة فقد حصلت على اعتراف المجتمع الدولي بأكمله باستقلالها وسيادتها وتمكنت من الدخول في عضوية العديد من المنظمات والهيئات الدولية المرموقة مثل منظمة الأمم المتحدة ومنظمة التعاون الإسلامي ومنظمة الأمن والتعاون الأوروبي والمجلس الأوروبي والبرلمان الأوروبي وغيرها من المنظمات الدولية الأخرى.

وأضاف سعادة السفير أن جمهورية أذربيجان تواصل تحت قيادة فخامة الرئيس إلهام علييف أعمالها، من أجل إعادة إعمار المناطق المحررة من الاحتلال الأرميني، وتأمين عودة المهاجرين إلى منازلهم التي اضطروا لتركها قبل نحو 30 سنة، و تمكنت البلاد في فترة وجيزة من بناء مدن وقرى ذكية في منطقة قراباغ مع الحفاظ على الهوية التاريخية والثقافية للمنطقة، معتمدة في ذلك على أسس التخطيط العمراني الحديث، كما استهلت باكو مشاريع إعادة إعمار منطقة قراباغ، بتطوير البنية التحتية ، حيث تم إنشاء طريق سيار يصل بين فضولي وشوشا، وتشييد مطار دولي في فضولي، كما قامت الحكومة بضخ استثمارات مهمة لتحويل المحافظات المحررة إلى منطقة طاقة خضراء وشيدت محطات لتوليد الطاقة الكهربائية.

ثم أعطى سعادة السفير الكلمة لرئيس جمعية الصداقة المغربية الأذربيجانية الدكتور محمد فقيري، الذي طلب من الحضور تلاوة الفاتحة، تكريما لأرواح الشهداء، وقد أشاد في كلمته بالموقف البطولي للزعيم القومي الراحل حيدر علييف، الذي ثار ضد القيادة السوفييتية ووقف بجانب شعبه في فترة كان فيها الشعب في حاجة ماسة لحكمته وحمايته.

وأوضح الدكتور محمد فقيري، أن جمعية الصداقة المغربية الأذربيجانية ستقف دائما بجانب الشعب الأذربيجاني في جميع قضاياه العادلة، متمنيا أن تحتفل أذربيجان بالانتصارات وتنسى المآسي والأحزان.

ومن جانبه، قال عضو الجمعية المغربية لطلبة وخريجي الجامعات الأذربيجانية الذي عاش أحداث 20 يناير 1990، أنه يوم لا ينسى، ويوم ساد فيه الحزن والدمار مدينة باكو، حيث استخدمت القوات السوفييتية أسلحة جد متطورة، وقصفت المدنيين العزل، الشيء الذي خلق شعورا بالصدمة في كافة أرجاء البلاد.

وفي الأخير، تم شرح تفاصيل الحادث المأساوي من خلال الملصقات المعروضة، وأقيم حفل شاي على شرف المدعوين.

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