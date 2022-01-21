في أربيل .. إنقاذ أسرة تتألف من 11 فرداً من الموت المحقق بسبب مدفأة ومولد

قالت المديرية العامة للصحة في أربيل، إنها أنقذت 11 مدنيا من الموت في قرية صباح اليوم الجمعة.

وذكرت المديرية في بيان، أن مركز تنسيق الطوارئ تلقى اتصالا هاتفيا في الساعة 4:30 دقيقة صباحا لإنقاذ عدد من المواطنين في قرية “بانمان”.

وأضافت أن فرق الطوارئ على الفور وصلت إلى مكان الحادث، لإنقاذ حياة 11 مدنيا داخل منزل في القرية المذكورة، كانوا يعانون من ضيق النفس، وانسداد القصبة الهوائية، وكانوا قريبين من الموت بسبب انبعاثات غاز مدفأة ومولد.

وفي موقع الحادث أجرت فرق الطوارئ الإسعافات الأولية لهم، وتمكنت من انقاذهم جميعا من الموت المحقق، ليتم نقلهم إلى المستشفى، وفقا للبيان.

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