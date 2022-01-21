“قنوات أبوظبي الرياضية” تحصل على حقوق بث كأس العالم للأندية 2021

في الإمارات ومصر والكويت

أبوظبي، 21 يناير 2022

أعلنت أبوظبي للإعلام، شركة خدمات الإعلام العامة الرائدة في دولة الإمارات، عن حصول قنوات أبوظبي الرياضية على حقوق بث مباريات كأس العالم للأندية 2021 بشكل حصري في كل الإمارات ومصر والكويت، وذلك ضمن سعي الشركة لتعزيز المحتوى الرياضي والرقمي الذي تقدمه للجمهور وبما يتماشى مع أهدافها الاستراتيجية.

وسيبدأ بث المباريات التي تقام في العاصمة الإماراتية أبوظبي خلال الفترة من 3 إلى 12 فبراير المقبل، عبر تطبيق STARZPLAYخدمة مشاهدة الفيديو حسب الطلب الرائدة في منطقة الشرق الأوسط وشمالي أفريقيا، ، حيث يشارك في البطولة فريق الجزيرة بطل الدوري الإماراتي ومستضيف البطولة، وتشيلسي الإنجليزي بطل أوروبا، والهلال السعودي بطل آسيا، والأهلي المصري بطل إفريقيا، وبالميراس البرازيلي بطل أمريكا الجنوبية، ومونتيري المكسيكي بطل أمريكا الشمالية، ونادي “ايه اس بيراي” بطل تاهيتي.

وقال هيثم الكثيري، المدير التنفيذي لشبكة قنوات تلفزيون أبوظبي بالإنابة: “نحرص في أبوظبي للإعلام على الاستحواذ على حقوق البث الحصرية لمباريات كأس العالم للأندية التي تقام في أبوظبي ونقل الصورة المشرفة لأبوظبي باعتبارها عاصمة للرياضة العالمية بفضل ما تتمع به من بنية تحتية متطورة وملاعب عالمية المستوى، بالإضافة لما توفره من أعلى معايير السلامة أثناء الأحداث الرياضية الكبرى من أجل ضمان صحة وسلامة الضيوف المشاركة والجماهير”.

كما صرح يعقوب السعدي، رئيس قنوات أبوظبي الرياضية: نحن حريصون على تقديم محتوى رياضي متميز يواكب تطلعات الجمهور واهتماماته، كما أننا ملتزمون بعرض الأحداث الرياضية الكبرى بأفضل صورة، من خلال عدد من البرامج المتميزة المخصصة لهذا الحدث العالمي ونقل تفاصيله لحظة بلحظة بهدف الوصول إلى أكبر مجموعة من عشاق الرياضة ومنح جمهور كرة القدم أرقى تجربة مشاهدة للأحداث الرياضية ذات المستوى العالمي، كما سيقوم بالتعليق على المباريات نخبة من أهم وأبرز معلقي قنوات أبوظبي الرياضية”.

انتهى

للمزيد من المعلومات الرجاء التكرم بالتواصل معنا

مع الشكر

مايا الناصر

تنويه: جميع المقالات المنشورة تمثل رأي كتابها فقط