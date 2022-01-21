مسرور بارزاني يدين الهجوم على الجيش العراقي ويتفق مع الكاظمي على تكثيف التنسيق لمواجهة داعش

أدان رئيس حكومة إقليم كوردستان مسرور بارزاني “بشدة” الهجوم على الجيش العراقي في ديالى، مؤكدا اتفاقه مع رئيس الوزراء مصطفى الكاظمي على تكثيف التنسيق لمواجهة داعش.

وجاء في بيان صادر عن رئاسة حكومة اقليم كوردستان منه الجمعة، 21 كانون الثاني، 2022، أن مسرور بارزاني “أدان بشدة، خلال اتصال هاتفي مع رئيس الوزراء الاتحادي مصطفى الكاظمي، الهجوم الإرهابي الذي شنه إرهابيو داعش على الجيش العراقي في محافظة ديالى”.

رئيس وزراء اقليم كوردستان أعرب عن “استنكاره للهجوم الإرهابي”، معبرا عن “تعازيه وتضامنه مع ذوي الضحايا باستشهاد 11 جندياً عراقياً نتيجة هجوم إرهابيي داعش”.

مسرور بارزاني ومصطفى الكاظمي اتفقا على “تكثيف وتعزيز التنسيق لمواجهة تهديدات ومخاطر إرهابيي داعش”، حسب البيان.

وفي وقت سابق، أكدت بعثة الأمم المتحدة في العراق “يونامي” أن “الهجوم الإرهابي” في ديالى “تذكير مؤلم بأن داعش لا يزال يشكل تهديداً”.

وقالت البعثة في تغريدة لها على منصة التواصل تويتر الجمعة، 21 كانون الثاني، 2022: “الهجوم الإرهابي في ديالى، الذي أودى بحياة جنود عراقيين وجرح آخرين ، هو تذكير مؤلم بأن داعش (داعش) لا يزال يشكل تهديدًا”.

وأضافت “من المؤكد أن اليقظة والوحدة ستهزم هذه المحاولات الجبانة لزعزعة الاستقرار”.

ووجه القائد العام للقوات المسلحة العراقية مصطفى الكاظمي بفتح تحقيق “عاجل” في الهجوم على الجيش العراقي بديالى، فيما أمر بتنفيذ عمليات “كبيرة” ضد داعش.

وذكر الناطق باسم القائد العام للقوات المسلحة يحيى رسول في بيان صادر عنه تلقت شبكة رووداو الإعلامية نسخة منه الجمعة، 21 كانون الثاني، 2022، أن الكاظمي “وجّه بإجراء تحقيق عاجل بالحادث الإرهابي الذي أسفر عن مقتل (11) مقاتلاً بينهم ضابط من السرية الأولى في لواء المشاة الثاني بالفرقة الأولى بالجيش العراقي في منطقة أم الكرامي بناحية العظيم في محافظة ديالى”.

ونقل رسول أن الكاظمي أمر بالالتزام “بأعلى درجات التأهب لدحر خطط الجماعات الإرهابية، وتنفيذ عمليات كبيرة في المناطق التي يستخدمها عناصر عصابات داعش الإرهابية، وسرعة التحرك لإنزال القصاص العادل بحق الإرهابيين الذين أقدموا على هذا العمل الجبان وملاحقتهم أينما كانوا”.

رئيس الوزراء أكد على أن هذه “الأعمال الإرهابية الجبانة ستزيد قواتنا المسلحة إصراراً على ملاحقة جيوب العصابات الإرهابية الخبيثة واجتثاث بقاياها من كل مكان على أرض العراق”.

وقال الكاظمي في تغريدة على منصة التواصل تويتر: “الجريمة الإرهابية التي ارتكبت بحق أبنائنا من الجيش في محافظة ديالى، لن تمر من دون عقاب حاسم”.

وأضاف “سوف يكون لقواتنا رد مدوٍ بحق الإرهابيين القتلة”، حاثا القوات المسلحة على “منع تكرار هذه الخروقات وملاحقة الإرهابيين في كل مكان، من أجل العراق والعراقين”.

‏ وقتل تنظيم داعش 11 منتسبا في الجيش العراقي في هجوم على موقع لهم في حاوي العظيم بديالى.

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