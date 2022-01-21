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مصرع 11 جندي  أثر هجوم أرهابي للتنظيم داعش  في قضاء الخالص

أعلن مصدر أمني عراقي يوم الجمعة في قضاء الخالص استشهاد 11جندي وبينهم ضابط بعد تعرض ارهابي للتنظيم داعش لهم .

وقال المصدر  استشهاد كوكبة من جنودنا الابطال إثر حادث إرهابي جبان على مقر السرية الأولى الفوج الأول اللواء الثاني في الفرقة الأولى في قضاء الخالص ناحية العظيم منطقة الطالعة،  حيث باغت الارهابيون جنودنا الأبطال مستغلين سوء الاحوال الجوية والانخفاض الشديد في درجات الحرارة، وقد نتج عن هذا التعرض الجبان استشهاد ضابطٍ برتبة ملازم وعشرة جنود.أضافه تعازي هؤلاء الأبطال لهم و عوائلهم الكريمة وندعو الله عز وجل ان يلهمهم الصبر والسلوان وان يتغمد أرواح الشهداء الأبطالبرحمته الواسعة.وكان العراق أعلن النصر على تنظيم داعش الإرهابي في أواخر عام 2017، بعدما سيطر على مناطق واسعة في البلاد.

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