معاً لرفع الحظر عن الملاعب العراقية

منتخب العراقي لكرة القدم يواجهة نظيرة أوغندي على ملعب المدينة الدولي قبل مواجهة أيران في ملعب أزادي من التصفيات الموهلة الى كاس العالم في قطر 2022.

أعلن الاتحاد العراقي لكرة القدم عن مخاطبة الاتحاد اوغندي من أجل مباراة ودية دولية في العراق وجاءت هذا الخطوة تمهيداً لرفع الحظر الكلي عن ملاعب العراقية ،لان الملاعب العراقية ليس اقل شان من بعض الدول افريقية او جنوب شرق أسيا التي تلعب على ارضها وبين جماهيرها من دون المنتخب العراقي الذي يقاتل حتى يستعيد اقامة المباريات على ارضة ،لاننا نعرف بأن عامل الجمهور هو الاعب رقم 12.وصل الجانب أوغندي الى مطار بغداد يوم الخميس وبعد ذلك قال الصربي ميتشو مدرب المنتخب أوغندي لقد وجدت الترحيب منذ وصولي للعراق وسعيد جداً بتواجدي في بغداد كما اضافة أن لديه معرفه بالمنتخب العراقي وكذلك المدرب بيتروفيتش لانهم زملاء ومن بلد واحد،وهذا المباراة هي رسالة بأن كرة القدم رسالة محبه وسلام واحترم المنتخب العراقي لان منتخب عريق ،العراق يملك مؤهلات أفضل من 20 دولة افريقية على أقل تقدير تقام فيها المباريات الدولية ،كذلك أكد وجودنا هنا في العاصمة بغداد رسالة للاتحاد الدولي وللجميع بأن العراق قادر على تنظيم المباريات الدولية. أيضا صرحا بيتروفيتش ان مواجهة أوغندا لها فوائد عدة منها الاحتكاك مع منتخبات من قارة اخرى والمباراة هي فرصة طيبة للعب على ارض العراق وبخضور جماهيري غفير لعكس صورة ايجابية عن العراق لرفع الحظر عن ملاعبه ، أن الامل لايزال قائم بالنسبة لنا في الظفر بنتائج المباريات المتبقية في التصفيات الموهلة لكاس العالم ،اضافة ايضا لم احدد بشكل نهائي أسماء اللاعبين وأن القائمه النهائية ستعلن بعد نهاية معسكرنا في بغداد .

العراق يمتلك كل مؤشرات التي توهله لقامت مباريات على ارضه على رغم من وجود سلبيات بسيطة لكن هذا لا يمنع من أن الاتحاد الدولي عدم موافقة على رفع الحظر وليوم نشاهد بطولة امم افريقيا وملاعبه ليست شكل المطلوب ولكنهم يلعبون على ارضهم ، أنفانتينو نرجوا منك أنصاف الكرة العراقية

هاشم سعدي وهاب

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