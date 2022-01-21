ودياً.. العراق يفوز على أوغندا بهدف وحيد



تمكن المنتخب العراقي لكرة القدم يوم الجمعة، من تحقيق الفوز على ضيفه الأوغندي بهدف وحيد جاء عن طريق اللاعب علاء عباس عبر مقصية رائعة في الدقيقة 17 من الشوط الأول.

وجرت المباراة في ملعب المدينة الدوليّ بالساعة السادسة مساءً.

ونزل المنتخب العراقي بتشكيلة تألفت من فهد طالب لحراسة المرمى، ولخط الدفاع حسن رائد، احمد ابراهيم، ميثم جبار، شيركو كريم، وللوسط محمد علي عبود وسعد عبد الامير واحمد فرحان وحسين علي وحسين جبار وللهجوم علاء عباس.

ومنح مدرب المنتخب الوطني، بتروفيتش، إشارةَ قيادة المنتخب الوطني إلى اللاعب سعد عبد الأمير في مباراة اليوم أمام المنتخب الأوغندي بلقاء اليوم.

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