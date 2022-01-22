اعتقال مزيف سند عقار بقيمة 450 مليون دينار وبيعه لشخص في الكاظمية

أعلنت مديرية مكافحة إجرام بغداد، يوم السبت، إلقاء القبض على متهم لقيامه بتزييف سند عقاري بقيمة 450 مليون دينار، وبيعه لأحد الأشخاص.

وذكرت المديرية في بيان أن “مفارز المديرية/مكتب مكافحة إجرام الكاظمية، ألقى القبض على متهم لقيامه بتزوير سند عقاري بقيمة (450) مليون دينار عراقي”.

وأضافت أن “العملية تمت بعد توفر معلومات عن وجود شخص قام بتزوير سند عقاري وبيعه لأحد المواطنين في منطقة الكاظمية ببغداد، ليتم تدوين أقواله بالاعتراف ابتدائيا وصدقت قضائيا، وقرر قاضي التحقيق توقيفه وفق أحكام المادة 292، 298 من قانون العقوبات لينال جزاءه العادل”.

ومن جانب آخر، نفذت مفارز مديرية مكافحة إجرام بغداد، أوامر إلقاء القبض بحق عدد من المتهمين لقيامهم بسرقة مبالغ مالية ومنازل سكنية ودراجات نارية ومطلوبين بقضايا جنائية مختلفة ضمن مكاتب مكافحة إجرام بغداد في جانبي الكرخ والرصافة من العاصمة.

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