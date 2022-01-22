الصدر يهاجم “حامي الأرض والعرض”: سرايا السلام ستكون على أهبة الاستعداد

أمر زعيم التيار الصدري مقتدى الصدر، يوم السبت، سرايا السلام بأن تكون على أهبة الاستعداد، لردع اي خطر محتمل.

وقال الصدر في تغريدة إن “العدو الإرهابي يُشيع بأنه قادم فإذا أنتم قادمون، فنحن قادرون لكن المشكلة الأكبر هو ما يقوم به البعض من تضخيم الأمر ليشيع الخوف والرعب والطائفية في أواسط الشعب العراقي فيكون بنظرهم حامي الأرض والعرض”.

واضاف، “كلا، إننا كمجاهدين ومقاومين لا نمن على أحد بمقاومتنا ولا بجهادنا.. بل الشكر كل الشكر لله سبحانه وتعالى أن وفقنا لذلك، والشكر موصول للشعب العراقي العظيم الذي ارتضي بنا أن نكون من المدافعين عنه”.

وتابع الصدر، “عموماً فنحن على أتم الاستعداد والتأهب وعلى سرايا السلام أن تكون على أهبة الاستعداد جنبا الى جنب مع القوات الأمنية لردع أي خطر محتمل، وعلى الحكومة تعزيز قدرات الجيش العراقي الذي يقع على عاتقه حماية العراق والشعب وأن لا يقصر في ذلك”.

وشدد بالقول، “لكن لا يجب أن تكون مثل هذه الأخبار مثبطة لعزيمة المجاهدين ولا للشعب الصابر الحبيب ولا للمصلحين بإتمام (حكومة الاغلبية الوطنية) فلعلها حجج من أجل العودة الى نقطة الصفر”.

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