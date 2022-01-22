العراق بانتظار {موجات جديدة} من الأمطار والثلوج

أربيل: خالد ابراهيم

السليمانية: عذراء جمعة

حذرت محافظة السليمانيَّة مواطنيها من الخروج إلا للضرورة القصوى، ومنعتهم من سلوك الطرق الخارجية والمناطق الجبلية، عقب انتهاء أقوى عاصفة ثلجية ضربت المحافظة منذ أعوام طويلة، مع ذلك يتوقع أن يتعرَّض العراق لموجات جديدة من الأمطار والثلوج، ما سيُخرجه من حالة الجفاف التي أصابته لثلاثة مواسم متتالية.

وقال خبير الطقس ريبر تحسين : إنَّ “العراق مقبلٌ على موجات أخرى من الأمطار والثلوج”، مؤكداً أنَّ “مع هطول هذه الكميات الكبيرة من الأمطار والثلوج مؤخراً، فإنَّ العراق سيتخلص من حالة الجفاف التي أصابته لثلاثة مواسم متتالية”.

وهطلت على مدينة أربيل خلال اليومين الماضيين، كميات كبيرة من الثلوج، إضافة إلى موجات من الأمطار الغزيرة ضمن مناطقها.

وعدَّ تحسين كمية الأمطار والثلوج التي هطلت على كردستان مؤخراً، “كبيرةً جداً” مبيناً أنَّ “بيانات الأنواء الجوية المنشورة قدّرت كمية الثلوج الهاطلة بما يزيد على المترين وهي كمية كبيرة جداً”، واصفاً نسب الأمطار الهاطلة خلال المدّة الماضية بـ”الغزيرة جداً”.

أمّا محافظة السليمانية المجاورة فقد بدأت علامات الحياة تعود بحذر تدريجي إلى مركزها، بعد توقفها بشكل تامّ لـ 24 ساعة، نتيجة تعرّضها لعاصفة ثلجية شديدة.

ومازالت الثلوج الكثيفة تغطي حتى الآن مناطق وطرقاً عدّة فيها، إذ حذرت لجنة الطوارئ بالمحافظة، في بيان لها، جميع المواطنين داخل المدينة وخارجها، من الخروج إلا للضرورة القصوى، كون الطرق ما زالت حتى الآن متجمِّدة، ما قد يتسبّب بحوادث مرورية.

أمّا مديرية مرور السليمانية فقد منعت المواطنين من سلوك الطرق الخارجية لها، كون أغلبها مغلقاً بالثلوج الكثيفة، كما نصحتهم بعدم التوجّه إلى المناطق الجبلية، خوفاً من تعرّض مركباتهم للانزلاق، مؤكدةً تسجيل العديد من الحوادث المرورية.

وتعدّ الموجة القطبية الشديدة التي عصفت بالمحافظة الأقوى منذ أعوام طويلة، نظراً لكثافة الثلوج الهاطلة التي استمرّت لأيام، وتجاوز ارتفاعها المتر ونصف المتر، بحسب ما أفاد به مدير الأنواء الجوية والرصد الزلزالي في السليمانية أسو كمال.

وكشف عن “تسجيل انخفاض غير مسبوق بدرجات الحرارة بشكل كبير تراوح بين 13 إلى 17 درجة مئوية تحت الصفر”، متوقعاً “استقرار الطقس اعتباراً من اليوم السبت، بينما ستبدأ درجات الحرارة بالارتفاع تدريجياً مع تحول الطقس إلى مشمس”.

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