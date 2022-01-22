الفنان انس دياب على النجوم الكبار تقديم اعمال غنائية توازي قيمتهم الفنية وتاريخهم

الفنان انس دياب الساحة الفنية تعج بالاستسهال الغنائي

الفنان انس دياب موجة اغاني المهرجانات، تؤثر على الذوق العام

الفن الراقي : 2022

قال الفنان انس دياب ، ان الساحة الفنية العربية تعاني من ضمور الأفكار الجديدة وتتجه نحو الاستسهال، بفعل قلة صناع النجوم وتوجه أصحاب رؤوس الأموال نحو الإنتاج الفني بهدف إشهار أسمائهم على حساب الفن الجيد.

وبين دياب في تصريحات صحفية، أن الاستسهال الذي يبديه كبار نجوم الغناء العربي في تقديم أعمال فنية بهدف لحاق موجة اغاني المهرجانات، تؤثر على الذوق العام لدى الجمهور، مدللا على رأيه بالقول: “معظم الأغنيات التي تصدر هذه الأيام لا تعيش أكثر من شهر، لافتقارها المواضيع والأفكار التي تقدم على شكل مونولجستات، تهدف من جهة إلى تسويق اسماء صناعها من شعراء وملحنين هم منتجي هذه الأعمال بالضرورة، ومن جهة أخرى إلى اللحاق بموجة أغاني المهرجانات التي حققت نجاحات باهرة من قبل أصحابها، مما ولد الغيرة لدى نجوم كبار وجدوا أن مواهب شابة استطاعت أن تخطف الأنظار منهم”.

وينصح دياب ، حتى يستقيم حال الأغنية العربية وكي لا تواصل هبوطها نحو الاسفاف، أن يستفيق نجوم الغناء العربي الكبار، ويقدموا اعمالا توازي قيمتهم الفنية وتاريخهم، وألا ينساقوا خلف موجات التهريج التي تمتلىء بها مواقع التواصل الاجتماعي على اعتبارها أغنيات.

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