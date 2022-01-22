القبض على 12شخصاً بتهمة مشاجرة عشائرية في محافظة ميسان

أعلنت مديرية شرطة محافظة ميسان يوم السبت في قضاء الكحلاء عن لقاء لقبض على 12شخصاً بسبب مشاجرة عشائرية.

واكدت المديرية أن مفارز قسم شرطة قضاء الكحلاء بالاشتراك مع قوة من تشكيلات مديرية شؤون الأفواج (الفوج الرابع، والمهمات الخاصة، وسرية سوات) داهمت مكان الحادث من السيطرة على مشاجرة، أثر خلافات على أرض زراعية في إحدى المناطق الواقعة بين القضاء ومدينة العمارة،

اضافه ايضا تم فض المشاجرة والقبض على (12) متهماً من طرفيها، واتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة بحقهم، ليكونوا عبرة لكل من تسول له نفسه إثارة الخلافات العشائرية في المحافظة .

وكان سبب الخلاف على أرض زراعية في احدى المناطق الواقعه بين القضاء ومدينة العمارة.

هاشم سعدي وهاب

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