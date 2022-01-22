الكاظمي: نعتمد الحوار أساساً في التعامل مع القضايا الإقليمية

استعرضَ رئيس الوزراء مصطفى الكاظمي، خلال استقباله، أمس الجمعة، السفير البريطاني لدى العراق مارك برايسون ريتشاردسون، العلاقات الثنائية بين العراق وبريطانيا، وأهمية تعزيزها في مختلف المجالات، فضلاً عن مناقشة عدد من الملفات ذات البعدين الإقليمي والدولي. وجرى خلال اللقاء، بحسب بيان لمكتب رئيس الوزراء الإعلامي، بحث التعاون الثنائي في المجال الأمني والحرب ضد عصابات داعش الإرهابية بعد انتهاء الدور القتالي للتحالف الدولي. وكذلك تعزيز العلاقات الاقتصادية والتجارية، والتأكيد على استمرار نهج الحكومة العراقية في اعتماد سياسة الحوار أساساً في التعامل مع العديد من القضايا الإقليمية، وبما يعزز مصالح العراق والمنطقة وأمنهما.

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