المالكي: الاطار التنسيقي مجمع على التمسك بموقف واحد في “المشاركة او عدمها” بالحكومة

أكد زعيم أئتلاف دولة القانون، نوري المالكي، اليوم السبت، ان قوى الاطار التنسيقي مجمعه على التمسك بموقف واحد في “المشاركة او عدمها” بالحكومة.

وكتب المالكي على حسابه بموقع “تويتر” أنه “لمن يسال عن الاطار بدافع الحرص، نقول ان الاطار التنسيقي قوي متماسك وموقفه موحد، وافكاره العملية لتشكيل الحكومة وادارة الدولة تقوم على اساس الشراكة وتكامل المكونات فيها جميعا تحت سقف الدستور”.

وأضاف ان “والاطار مجمع على التمسك بموقف واحد في (المشاركة او عدمها) وهو حريص على ان تجتمع الأطراف جميعها في تشكيلات ائتلافية توافقية لمنع اي حالة تداعٍ للعملية السياسية”.

ع.ع

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