انطلاق الماراثون التلقيحي الكبير في منطقة المنصور

صحة الكرخ / مدير عام دائرة صحة بغداد الكرخ يشارك في الماراثون التلقيحي للتشجيع على اخذ اللقاحات المضادة لفيروس كورونا

احمد عبد الصاحب كريم

برعاية مدير عام صحة بغداد الكرخ الدكتور (سعد كامل اللامي) و تحت شعار (يدا بيد نلقح و نهزم الوباء) انطلق الماراثون التلقيحي الكبير لدائرة صحة بغداد الكرخ في منطقة المنصور و الحارثية لايصال رسالة مهمة للمواطنين حول اهمية اخذ اللقاح للوقاية من خطر وباء كورونا بمشاركة قطاعات الرعاية الصحية و شعب و وحدات تعزيز الصحة و الفرق التلقيحية في جانب الكرخ و اعلام الدائرة و مدير شعبة الاعلام الدكتورة (مروة منعم) المواطنين و بتغطية اعلامية من القنوات الفضائية و بحضور مدير قسم الصحة العامة الدكتور (ياسر مرتضى حسن) و مدراء قطاعات الرعاية الصحية الاولية (الدورة ، العامل ، المحمودية ، العدل ، الكرخ ، الاعلام ، ابي غريب الطارمية ، التاجي ، الكاظمية) و بالتعاون مع مول المنصور و بابلون مول

و بين مدير عام صحة بغداد الكرخ الدكتور (سعد كامل اللامي) ان تنظيم هذا الماراثون جاء لايصال رسالة مهمة الى المواطنين في ظل حول اهمية اخذ اللقاح للوقاية من خطر وباء كورونا و دخول العراق في الموجة الرابعة من الجائحة و زيادة اعداد المصابين حيث قمنا و بدعم و مشاركة جميع اخواننا في قطاعات الرعاية الصحية من الاطباء و الممرضين و الاختصاصات الساندة و فرق التلقيح الثابتة و الجوالة و فرق التلقيح الثابتة في مول المنصور و بابلون مول بحملة لتشجيع اخذ اللقاح حيث انطلق الماراثون من مول المنصور وصولا الى بابلون مول و تم تشجيع المواطني على اخذ اللقاح و شهدت هذه الحملة باقبال الكثر من المواطنين بأخذ اللقاح

و قدم اللامي شكره لجميع من ساهم في انجاح هذا المارثون من ادارة مول المنصور و بابلون مول و مدراء قطاعات الرعاية الصحية و فرق التلقيح و المواطنين و القنوات الفضائية و الاعلام و الشرطة المجتمعية و منظمات المجتمع المدني .

اعلام صحة الكرخ