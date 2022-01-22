بتروفيتش يعلن قائمة المنتخب العراقي لمباراتي إيران ولبنان

كشف مدرب المنتخب العراقي لكرة القدم، زيليكو بتروفيتش، مساء اليوم السبت، عن قائمةَ اللاعبين لخوض مباراتي منتخبي إيران ولبنان ضمن التصفيات الآسيوية المؤهلة لمونديال قطر 2022.

وضمت القائمة، فهد طالب، وعلي ياسين، وحسن احمد لحراسة مرمى المنتخب العراقي، ومناف يونس، ومصطفى ناظم، واحمد إبراهيم، وسعد عبد الأمير لخط الدفاع.

ولخط الوسط، علاء عباس، وأحمد فرحان، وحسن عبد الكريم، وحسين علي، ومحمد علي عبود، وياسر قاسم، وحسن رائد، وشيركو كريم، وحسين جبار، وبشار رسن، وأمجد عطوان، وعلي فائز، ومهند جعاز، وأمير العماري، وفرانس ضياء.

وسيضم خط الهجوم، علي الحمادي، وزيدان اقبال، وأيمن حسين، علماً أن الاخير ما يزال موضوع مشاركته ضد منتخب لبنان معلقاً، لكنه سيكون ضمن قائمةِ الوفد لمباراة إيران.

وستغادر بعثة المنتخب العراقي يوم غدٍ الأحد الى العاصمة الإيرانية طهران، استعداداً لمواجهة المنتخب الإيراني في 27 من الشهر الجاري.

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