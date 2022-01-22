Posted on by

بتروفيتش يعلن قائمة المنتخب الوطني لمباراتي إيران و

أعلنَ مدرب المنتخبِ الوطني، زيليكو بتروفيتش، قائمةَ اللاعبين المُستدعاة لمباراتي منتخبي إيران ولبنان ضمن التصفياتِ المؤهلة لمونديال قطر 2022 .
وستغادرُ بعثة المنتخبِ الوطني يوم غدٍ الأحد الى طهران.
وتألفت القائمةُ من: فهد طالب، علي ياسين، حسن احمد، علاء عباس، أحمد فرحان، حسن عبد الكريم ، حسين علي ، محمد علي عبود ، ياسر قاسم، حسن رائد ، شيركو كريم، مناف يونس، مصطفى ناظم ، احمد إبراهيم ، سعد عبد الأمير، حسين جبار ، بشار رسن، أمجد عطوان ، علي فائز، مهند جعاز ، أمير العماري ، فرانس ضياء، علي الحمادي، زيدان اقبال، أيمن حسين، علماً أن الاخير لا يزال موضوع مشاركته ضد لبنان معلقاً، لكنه سيكون ضمن قائمةِ الوفد لمباراة إيران.
ا ع

تنويه: جميع المقالات المنشورة تمثل رأي كتابها فقط
Read our Privacy Policy by clicking here

By continuing to use the site, you agree to the use of cookies. more information

The cookie settings on this website are set to "allow cookies" to give you the best browsing experience possible. If you continue to use this website without changing your cookie settings or you click "Accept" below then you are consenting to this.

Close