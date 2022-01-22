تراجع “كبير” في إصابات كورونا اليومية بإقليم كوردستان

أظهرت أرقام وزارة الصحة في حكومة إقليم كوردستان يوم السبت تراجعا “كبيرا” في إصابات فيروس كورونا خلال 24 ساعة الماضية.

وجاء في بيان للوزارة ان مختبراتها اجرت خلال الساعات الاربع والعشرين الماضية 3694 فحصا جديدا اظهرت اصابة 580 شخصا بفيروس كورونا المستجد في جميع مناطق الاقليم، ارتفاعا من 1493 اصابة في اليوم السابق.

وأشار البيان إلى أن الفترة ذاتها شهدت اكتساب 245 مصابا الشفاء التام من المرض، مقابل وفاة 4 اشخاص في جميع مناطق الاقليم.

واجمل بيان الوزارة عدد الاشخاص الذين تم حجرهم خلال الفترة الماضية بـ21871 شخصا خرجوا جميعا بعد التأكد من خلوهم من الفيروس، فيما بلغ عدد الفحوصات التي اجرتها مختبراتها للفترة ذاتها 3773519 فحصا اسفرت عن اكتشاف 396428 اصابة بالفيروس تعافى منهم 375213 مصابا وبقي 14031 مصابا تحت العناية المركزة وتوفي 7184 مصابا في جميع مناطق اقليم كوردستان.

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