Posted on by

تمهيداً لعملية كبرى.. قصف مواقع لداعش بين ديالى وصلاح الدين

افاد مصدر امني في ديالى، مساء اليوم السبت، بأن قوات الجيش العراقي والحشد الشعبي قصفت مواقع واهدافاً لداعش بين ديالى وصلاح الدين.

وقال المصدر لوكالة شفق نيوز، إن “مدفعية اللواء الثاني في الفرقة الأولى للجيش، ومدفعية الفوج الرابع من لواء نداء ديالى بالحشد قصفوا اهدافاً ومواقع لداعش عند حدود ديالى وصلاح الدين”.

واكد المصدر ان “الضربات تمشيطية تمهيدا لعمليات امنية كبرى ستنطلق قريبا ثأراً لضحايا مجزرة العظيم التي راح ضحيتها 11 جنديا بينهم ضابط”.

وشن تنظيم داعش هجوما هو الأعنف منذ 6 سنوات استهدفت سرية للجيش تابعة للفرقة الأولى من الجيش العراقي غربي ناحية العظيم وخلف 11 ضحية.

تنويه: جميع المقالات المنشورة تمثل رأي كتابها فقط
Read our Privacy Policy by clicking here

By continuing to use the site, you agree to the use of cookies. more information

The cookie settings on this website are set to "allow cookies" to give you the best browsing experience possible. If you continue to use this website without changing your cookie settings or you click "Accept" below then you are consenting to this.

Close