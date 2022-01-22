خبير أمني: استهداف مقار الأحزاب رسائل لأطراف داخلية وخارجية.. هذا مضمونها

أكد الخبير الأمني أمير الساعدي، الجمعة، أن عمليات استهداف مقار الأحزاب السياسية التي حصلت مؤخراً هي رسائل توجه إلى أطراف داخلية وأخرى خارجية وفي مقدمتها الولايات المتحدة الأمريكية والتي تقول بعض الجهات بأنها تدعم أطرافاً بعينها.

وأوضح الساعدي أن «الرسائل الداخلية هي بشكل أساسي موجهة إلى زعيم التيار الصدري مقتدى الصدر لعدم الاستمرار بالدعوة إلى تشكيل حكومة الأغلبية ودفعه للاتجاه نحو التوافق كما حصل عام ٢٠١٨».

أمير الساعدي

مبيناً بأن «استهداف مقار الحزب الديمقراطي الكوردستاني وتحالف عزم وتقدم هي إشارة واضحة من تلك الأطراف بأنها لا تعمل بساحة تأثير واحدة على الصدر بل على عدة ساحات ومع الجهات التي تراها قريبة إلى التيار الصدري».

تنويه: جميع المقالات المنشورة تمثل رأي كتابها فقط