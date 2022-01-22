خطر التلوث يطول {شط الحلة}

الحلة: فاضل العلي

كشف فريق بحثي ميداني في كليَّة العلوم بجامعة بابل عن تعرّض شط الحلة إلى مستويات عالية من التلوث، وحذر في الوقت نفسه من كارثة بيئية وتفشٍ للأمراض الوبائية.

وقال رئيس الفريق الدكتور محمد إبراهيم الظفيري المختص بالمجال البيئي في قسم علوم الحياة لـ”الصباح”: إنَّ “مياه شط الحلة تعاني مستويات عالية من التلوث، بعدما أصبح مكباً للنفايات نتيجة رمي الكثير من فضلات الأسواق والخضر ومياه المحال والحيوانات الميتة، وكذلك المنظفات والمخلفات الطبية وفضلات المطاعم والعلب البلاستيكية والصفائح الكارتونية ومخلفات المنازل وغيرها”.

وأكد أنَّ “شط الحلة يتعرَّض إلى أخطر عملية تخريب ناجمة عن سلوك غير صحيح”، محذراً من “تحول الشط إلى نهر ميت خالٍ من الحياة يتوسَّط المدينة”. ونبّه الظفيري على أنَّ “استمرار التلوث البيئي للشط على هذا المنوال سيؤدي لا محالة إلى تفشي الأمراض الوبائية الخطيرة مثل السالمونيلا والتيفوئيد واي كولاي وغيرها من أمراض الجهاز الهضمي والكلى والجلدية والسرطانية”.

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