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لماذا لا تضربوا إيران ؟

أوقفوا ضرب المدنيين في اليمن

لمذا تضرب الطائرات السعودية التي تحمل شعار :

لا إله إلا الله محمد رسول الله

الأطفال َ و النساء َ و الرجال َ الذين يشهدون أن :

لا إله إلأ الله محمد رسول الله ؟

لماذا تقصفون المدارس و المستشفيات و دور السكن البرئية ؟

و لماذا تغير طائراتكم الجبانة في منتصف الليل لتروع المرضى و الشيوخ و الأطفال ..

السعودية تدعي أن إيران تساعد الحوثيين

و أن الحوثيين ذنب لها

طيب

لماذا لا تضربوا إيران ؟

لا تضربن ذنب الأفعـــــــــــــــــــــــــــــــــــــى فتتركها

إن كنت َ شهمـــــــــــــــــــــــا ً فأتبع رأسها الذنبا ؟؟

و لكن من أين للسعوديين شهامة

أن كنتم رجالاً فاضربوا إيــــــــــــــــــــــــــــــــــران …

#الدكتور_صاحب_الحكيم

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كانون الثاني 2022

تنويه: جميع المقالات المنشورة تمثل رأي كتابها فقط
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