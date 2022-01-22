أوقفوا ضرب المدنيين في اليمن
لمذا تضرب الطائرات السعودية التي تحمل شعار :
لا إله إلا الله محمد رسول الله
الأطفال َ و النساء َ و الرجال َ الذين يشهدون أن :
لا إله إلأ الله محمد رسول الله ؟
لماذا تقصفون المدارس و المستشفيات و دور السكن البرئية ؟
و لماذا تغير طائراتكم الجبانة في منتصف الليل لتروع المرضى و الشيوخ و الأطفال ..
السعودية تدعي أن إيران تساعد الحوثيين
و أن الحوثيين ذنب لها
طيب
لماذا لا تضربوا إيران ؟
لا تضربن ذنب الأفعـــــــــــــــــــــــــــــــــــــى فتتركها
إن كنت َ شهمـــــــــــــــــــــــا ً فأتبع رأسها الذنبا ؟؟
و لكن من أين للسعوديين شهامة
أن كنتم رجالاً فاضربوا إيــــــــــــــــــــــــــــــــــران …
كانون الثاني 2022تنويه: جميع المقالات المنشورة تمثل رأي كتابها فقط