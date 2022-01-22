مالم يتنبأ به ناستراداموس

/محمد الدهان

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النمرُ الورقي على اطرافِ الغابةِ منتتشيأً

يتوسط الانصار ، تحف به

اكاليل الغار ْ

الذئاب ُ الحمر ُ تتربصُ عن بعد . دَفعَت ْ بصغارها الى مواكبِ الترحيب والتبجيل والحفاوة ْ والعناق

هللويا..

هللويا..

الخطةُ محكمة ٌ هذه المرة ..

القناصون أخذوا مواقعَهم

بضعُ سهامٍ مسمومة تُسقِط ٌ النمرَ الورقيَّ صريعاً ..وسط ذهول الانصار الانصار

الذئاب الحمر تنطلقُ بقوة..

تطالبُ بالقصاص من القتلة

قائمة ٌ باسماءِ الجناةِ معدة ٌ سلفاً ،

أعواد ُ المشانق تنتصب ُ تحت اشعة ِالشمس معانقة ً اجسادَ (الذيول والعملاء)

بعدها..

يُسدل ُ الستار ُ على حكاية الشاطر حسن.

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